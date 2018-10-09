Россиян планируют перевести на электронные паспорта

В правительстве России намерены перевести россиян с бумажных паспортов на электронные, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Переход запланирован на 2021 год. По данным издания, электронная версия этого документа поэтапно даст владельцу доступ ко всем госуслугам.

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Как предположили в пресс-службе правительства, электронный паспорт, возможно, будет выглядеть как пластиковая карта со встроенным чипом.

Ранее сообщалось, что в 2019 году у каждого жителя России будет свой уникальный идентификационный номер. Он со временем заменит россиянам другие документы и будет включать в себя паспортные данные, пенсионное свидетельство, а также страховое удостоверение.