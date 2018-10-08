Адвокат не нашел данных о юридическом образовании судьи Хахалевой

Адвокат Алексей Салмин заявил, что не обнаружил данных о юридическом образовании у Елены Хахалевой, которая в прошлом году получила известность после «золотой свадьбы» ее дочери. Об этом сообщает «Росбалт».

По словам адвоката, в квалификационной коллегии и совете судей Краснодарского края ему рассказали, что Хахалева в 1985 году поступила в Абхазский госуниверситет. Там добавили, что после перевода она окончила Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета в 1991 году.

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Салмин заявил, что съездил в Абхазию. По его словам, в документах Абхазского госуниверситета за 1985-91 годы данные об обучении Елены Хахалевой отсутствуют. Кроме того, фамилии Хахалевой и ее прежней фамилии Требушная нет в приказе о зачислении на все виды обучения в Абхазском госуниверситете в 1985 году.

Также адвокат представил документы, согласно которым в 1985-90 гг. Елена Владимировна Хахалева жила в Краснодаре и обучалась на факультете биологии Кубанского госуниверситета. По его данным, Хахалева в те годы работала Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории.

Салмин сообщил, что передал найденные сведения в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда.

В июле прошлого года судья фамилия судьи Хахалевой получила широкую огласку. Адвокат Сергей Жорин опубликовал в сети видео со свадьбы ее дочери, которая, по его словам, обошлась в $2 млн. Он призвал объяснить происхождение средств, потраченных на эту свадьбу.

Елена Хахалева, в свою очередь, назвала сумму в $2 млн «цифрой, взятой с потолка». По ее словам, все затраты на организацию свадьбы взял на себя ее бывший муж.