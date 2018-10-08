В минздраве уточнили число жертв взрыва на пороховом заводе в Перми

В министерстве здравоохранения Пермского края заявили, что в результате взрыва на пороховом заводе в Перми погибли двое, а не трое человек, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в ведомстве организовали проверку в связи с предоставлением недостоверных сведений.

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«В минздрав Пермского края была передана недостоверная информация о гибели третьего пострадавшего. По данному факту назначена служебная проверка», — заявили в региональном минздраве.

По последним данным, в результате взрыва газового баллона на заводе один человек погиб на месте, позднее второй скончался в больнице от полученных травм.

«На данный момент врачи борются за жизнь одного пострадавшего», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, всего в результате взрыва пострадали четыре человека. Один из них обратился в медучреждение самостоятельно.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва на пороховом заводе в Перми.