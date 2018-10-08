Амурский тигр напал на двух коров в лесу Приморья

В лесу Лазовского района Приморья амурский тигр напал на двух коров. Об этом сообщает центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

По данным организации, тигр напал на коров, принадлежащих жителю села Глазковка: одну из них он загрыз насмерть, другую ранил. На место выехали специалисты.

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«Как докладывает оперативная группа, в селе очень много крупного рогатого скота, выпас которого производится бесконтрольно прямо в лесу. То есть коровы бродят по лесу без присмотра», — прокомментировал директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Однако генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отметил, что владельцу коров оперативно возместят ущерб. По данным зоозащитников, угрозы населению в связи с активностью тигров нет.

«Хищник напал на коров, но не смог их умертвить… Акцентирую внимание, что угрозы населению нет, так как тигр не находится в пределах посёлка. В окрестностях Глазковки тигр уже достаточно давно проявляет интерес к сельскохозяйственным животным, оставленным без присмотра в лесу, и до этого случаи нападения тоже были, но они не были регулярными», — сказал Арамилев.

По его словам, предстоит выяснить, почему тигр не смог убить коров, которые обычно являются легкой добычей: возможно, он еще слишком молод или у него есть травмы.