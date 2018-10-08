В СПЧ попросили у ФСИН списки пострадавших в драке в колонии под Омском

Представители Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) попросили предоставить им списки пострадавших в ходе массовой драки в омской колонии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее письмо направлено главе ФСИН Геннадию Корниенко.

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«Уже направлено (письмо) в адрес Корниенко о том, чтобы были предоставлены списки пострадавших, списки лиц, увезенных из колонии, выписки из журнала, регистрации травм за октябрь этого года из журнала происшествий...», — заявил член СПЧ Андрей Бабушкин.

Он также рассказал, что в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ посетит как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео оцепления омской колонии, где произошла драка.