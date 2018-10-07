СПЧ запросил у ФСИН списки пострадавших из колонии под Омском

По словам члена Совета по правам человека при президенте России Андрея Бабушкина, руководителю ФСИН Геннадию Корниенко было направлено письмо с просьбой о предоставлении списков пострадавших в массовой драке, которая произошла в исправительно колонии №6 в Омской области, передает РИА «Новости».

«Уже направлено (письмо) в адрес Корниенко о том, чтобы были предоставлены списки пострадавших, списки лиц, увезенных из колонии, выписки из журнала, регистрации травм за октябрь этого года из журнала происшествий, и обсуждается вопрос сейчас о том, чтобы в ближайшие дни кто-то из членов СПЧ поехал туда на место и посетил как эту колонию, так и те учреждения, куда люди были вывезены», — сказал Бабушкин.

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По его словам, СПЧ взяло ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку в омской колонии после массовой драки.