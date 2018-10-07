СК сообщил об увеличении числа пострадавших в драке в омской колонии

Представитель Следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова сообщила, что в результате массовой драки в исправительной колонии №6 пострадали более 20 заключенных, передает РИА «Новости».

«Пострадали более 20 человек, всем им была своевременно оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте работают следователи, проводятся допросы», — сказала Болдинова.

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По ее словам, у пострадавших диагностированы различные травмы, однако среди них нет тяжелых травм.

Ранее в областном управлении ФСИН заявили, что в драке в омской колонии пострадали менее десяти человек.