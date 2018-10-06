Детский омбудсмен прокомментировала дело сестер Хачатурян

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире программы «Поздняков» на НТВ прокомментировала дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна.

По ее словам, скандал вокруг сестер раздувается искусственно. Она также предположила, что кто-то пытается «паразитировать» на резонансном деле.

Реклама

«Самое главное, чтобы сделаны выводы были правильно. Конечно, неправильно, когда резонанс раздувается искусственно, когда кто-то пытается паразитировать на этой теме», — заявила Кузнецова.

Ранее адвокаты сестер Хачатурян рассказали о жизни девушек после выхода из СИЗО.

Также стало известно, что защита обжаловала домашний арест сестер Хачатурян.