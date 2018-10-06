Источник: пилота вертолета с замом Чайки застрелили

Пилот вертолета, который разбился 3 октября в Костромской области, вероятно, был убит до крушения, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

По данным источника, пилот Станислав Михнов был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолета.

Крушение вертолета AS 350 B3 неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области произошло вечером 3 октября. Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении. Сообщается, что он был в отпуске и летел с охоты. С Карапетяном на борту находились еще три человека.