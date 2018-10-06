В Госдуме заявили о необходимости преследования «воскресшего» шпиона Потеева

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявили о необходимости преследования американского шпиона Александра Потеева, передает РИА «Новости».

По его словам, правоохранительные органы должны добиваться его экстрадиции в Россию.

«Если речь идет о перебежчике, если действительно установлено, что он нарушил закон и изменил Родине — есть статья соответствующая «измена», «шпионаж» есть статья, то виновен или не виновен может установить суд. Я думаю, что если было решение суда, которое установило, что он предатель, российская правоохранительная система обязана его преследовать», — сказал Луговой.

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Ранее BuzzFeed сообщил, что российский разведчик Александр Потеев, который сдал США Анну Чапман и несколько других российских агентов, жив.

Представители российской Службы внешней разведки отказались комментировать публикации западных СМИ о «воскрешении» экс-полковника СВР Александра Потеева.