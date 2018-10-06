Американец 30 лет подпирал дверь метеоритом за $100 тысяч
Житель американского города Гранд-Рапидс в течении 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом стоимостью около $100 тысяч. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, мужчина получил метеорит вместе с купленной в 1988 году фермой.
Как отмечается, метеорит весом в 10 кг получил название Эдморовский.
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При этом исследователи из Смитсоновского института в Вашингтоне подтвердили стоимость метеорита.
Ранее сообщалось, что древний метеорит из Аризонского кратера продали за рекордные $237 тыс.