Названа причина ареста жителя Сочи после заданного мэру вопроса

Житель Сочи, который был арестован на пять суток после публикации видео с его вопросом главе города, хулиганил и нецензурно выражался в здании горадминистрации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сообщается, что ранее в соцсетях появились кадры, на которых мужчина пытается задать вопрос главе Сочи Анатолию Пахомову, в ответ мэр просит казака разобраться с прохожим.

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В мэрии заявили, что публикация видео и арест мужчины — не связанные между собой инциденты.

«Мужчина 22 сентября явился на прием мэра Сочи, … попытался прием сорвать, устроил провокацию, вел себя по-хамски, нецензурно выражался. Это стало поводом обратиться в полицию, гражданин нарушил общественный порядок», — сообщили в пресс-службе.

В городской администрации уточнили, что мужчина пытался отстоять самовольно занятую жилплощадь в общежитии, требуя от властей легализовать «самозахват».