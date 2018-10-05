Полиция Италии поймала одного из самых опасных членов «Коза ностры»

В Италии правоохранительные органы задержали одного из самых разыскиваемых преступников, который является членом мафиозной организации «Коза ностра». Об этом сообщается на сайте Европейского полицейского агентства.

Согласно информации ведомства, задержанный является сыном одного из видных членов группировки. Его имя не называется, но уточняется, что правоохранительные органы искали его с 2016 года в связи с причастностью к тройному убийству, совершенному в 2006 году.

В январе этого года итальянским полицейским и карабинерам удалось задержать 40 членов одного из кланов, имеющих отношение к мафиозной организации «Коза ностра».