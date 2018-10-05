Глава церкви Белоруссии призвал остановить предоставление автокефалии Украине

Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел заявил, что Белорусская православная церковь обратилась к Константинополю с призовом приостановить действия, направленные на предоставление автокефалии украинской церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам митрополита, в настоящее время процесс получения УПЦ автокефалии становится похож на церковный раскол всего мирового православия.

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«Наше заявление было составлено таким образом, чтобы призвать еще раз патриарха Варфоломея и синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы или дезавуировать предыдущее решение или отозвать его, остановить этот процесс», — заявил он.

Ранее глава польской церкви призвал к межправославному обсуждению ситуации на Украине.