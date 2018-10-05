Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы на Украине

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о вспышке сибирской язвы на Украине и в Казахстане. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте федеральной службы.

По данным Роспотребнадзора, 29 сентября 2018 года в Саратовском районе Одесской области пять человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Позднее местный минздрав подтвердил один случай заражения.

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В федеральной службе также напомнили, что 27 сентября 2018 года министерство сельского хозяйства Казахстана ввело карантин в Катон-Карагайском районе на востоке Восточно-Казахстанской области Казахстана. Это произошло из-за смерти 21 сентября хозяина местной фермы, где содержался заболевший сибирской язвой крупный рогатый скот. Действие карантина прекратится в пятницу, 5 октября.

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении на сайте.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке острой кишечной инфекции в Мариуполе.