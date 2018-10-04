Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 1,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1558 человек. Об этом сообщается в твиттере индонезийского управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По данным ведомства, при землетрясении также пострадали более 2,5 тыс. человек.

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Как отмечается, более 100 человек числятся пропавшими без вести.

При этом под завалами остаются около 152 человек.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1,2 тыс. человек