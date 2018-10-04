В Костромской области в авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора

Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб в авиакатастрофе с вертолетом AS 350 B3, которая произошла в Костромской области 3 октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что в Генпрокуратуре подтвердили гибель Карапетяна, но не смогли уточнить, почему он находился на борту самолета.

Ранее сообщалось, что после крушения вертолета в Костромской области возбуждено уголовное дело. Речь идет о части третьей статьи 263 уголовного кодекса России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).