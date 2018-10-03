В Ленинградской области разыскивают убийц-каннибалов

В поселке Новинка Ленинградской области было найдено тело 21-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела. Об этом говорится на официальном сайте главка Следственного комитета (СК) по Ленинградской области.

По данным пресс-службы, по факту обнаружения расчлененного тела следователи возбудили уголовное дело по статье убийство, устанавливаются личности подозреваемых в преступлении.

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РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что на месте преступления были найдены куски мяса покойного, уложенные на сковороду, а его голову обнаружили в печке. Отмечается, что одной в качестве одного из мотивов убийства рассматривается каннибализм.

Также источник рассказал, что в преступлении подозревают мужчину и девочку, которых очевидцы заметили возле места убийства.

В прошлом году в Краснодаре задержали семью каннибалов.