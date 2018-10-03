В Главном здании МГУ произошло задымление

В Главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова произошло задымление. Об этом «Газете.Ru» сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, задымление произошло в корпусе Б, наиболее сильно оно на 8-11 этажах здания. Также очевидцы сообщили, что могло произойти возгорание в лифте, в здании сработала пожарная сигнализация.

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К зданию подъехали несколько пожарных машин и машин скорой помощи. Студенты и сотрудники были эвакуированы из корпуса.

Ранее сообщалось, что после пожара в ТЦ в Саратове были эвакуированы 400 человек.