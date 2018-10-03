Адвокат рассказала, почему жена полковника Захарченко покинула Россию

Адвокат Марины Семыниной, гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко, Александра Карабанова рассказала «Газете.Ru», рассказала, почему жена полковника Захарченко покинула Россию, и когда женщина может вернуться.

По словам адвоката, Семынина уехала в США, а не в Англию, как сообщили ранее СМИ.

Реклама

«Действительно могу подтвердить, что Марина Семынина покинула страну», — сказала Карабанова.

По ее словам, это связано с тем, что следственно-оперативная группа много раз незаконно проводила обыски в ее квартире. В ходе этих обысков были изъяты документы женщины, а также документы их с Захарченко совместного ребенка.

«Как только появилась возможность, она сразу уехала. Причем оставаться за границей Семынина планирует пока ситуация не стабилизируется — то есть неограниченное количество времени», — заявила Карабанова.

Ранее стало известно, что бывшая гражданская жена и мать ребенка полковника МВД Захарченко Марина Семынина уехала из России.