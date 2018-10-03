Очевидцы сообщили о стрельбе в здании Мособлсуда, передает «Говорит Москва».

По словам свидетелей, сотрудников и посетителей начали эвакуировать из здания после звуков, похожих на выстрелы.

Телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Тюрину сообщает, что здание эвакуировали после анонимного звонка о бомбе.

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«Приехали службы, которые проверяют наше здание и нас всех попросили выйти», — сказала Тюрина.

Ранее сообщалось, что аппарат Мосгордумы эвакуировали из-за угрозы взрыва.