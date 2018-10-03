Делавшего кукол из мертвых девочек нижегородца предложили выпустить из психбольницы

В Ленинском районном суде Нижнего Новгорода пройдет заседание, где будут оглашены результаты судмедэкспертизы Анатолия Москвина, обвиняемого в надругательстве над телами умерших детей, передает РИА «Новости».

Как сообщила старший помощник прокурора Лариса Романова, если экспертиза признает возможность перевода на амбулаторное лечение, Москвина отпустят прямо в зале суда.

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«Двадцать пятого октября состоится судебное заседание, на котором должны быть объявлены результаты экспертизы о том, насколько Москвин безопасен для общества. Если экспертиза будет готова, то суд в тот же день сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера», — пояснили в прокуратуре.

С ходатайством о проведении судебно-психиатрической экспертизы выступила врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина заявила, что «возможным решением может стать помещение Москвина в специализированный психо-неврологический интернат, где будет обеспечен уход, контроль, медицинская и социальная реабилитация».

По данным следствия, на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь.

Экспертиза признала Москвина невменяемым.