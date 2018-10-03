В Москве в среду ожидается до +13°C

В столице в среду, 3 октября, ожидается до +13°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в течение дня будет колебаться от +11 до +13°С.

Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой или умеренный дождь. Ветер южной четверти, 5-10 м/c. Уточняется, что местами порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Реклама

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в городе во вторник, 2 октября, ожидается до +12°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет составлять от +10 до +12°С. Днем облачно, временами дождь. Ветер южный, 4 м/c.