Племянница Скрипаля захотела лично встретиться с Бошировым и Петровым

Виктория Скрипаль, которая является племянницей отравленного «Новичком» в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила о желании встретиться с россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британская сторона подозревает в причастности к отравлению. Об этом сообщают «Известия».

По мнению Скрипаль, Петров и Боширов не имеют отношения к произошедшему, а ее личная встреча с ними поможет доказать их невиновность.

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«Я хочу посмотреть им в глаза и убедиться. Пока я могу верить только на слово, а после встречи все станет понятно», — сказала Скрипаль.

Она подчеркнула, что заинтересована во встрече и готова к ней.

Ранее Скрипаль заявила, что ее дядя не стал бы обвинять Россию в своем отравлении потому, что здесь живет часть его семьи.