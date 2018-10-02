Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль изначально не поверил в то, что Россия может быть причастна к его отравлению в Солсбери. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на книгу журналиста «Би-би-си» Марка Урбана, которому удалось пообщаться со Скрипалем.

Журналист охарактеризовал экс-разведчика как «бессовестного российского националиста». По его словам, Скрипаль также регулярно смотрел «Первый канал» в своем доме в Великобритании.

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Отмечается, что Скрипаль отказался давать прямые комментарии, заявив, что переживает за свою безопасность и хочет, чтобы его дочь Юлия и сын Александр могли свободно приезжать к нему из Москвы.

Ранее таблоид Daily Mail сообщил, что экс-полковник ГРУ дважды передавал информацию MI6 с помощью невидимых чернил.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.