Австрия предоставила убежище украинскому журналисту

Главный редактор украинского интернет-портала «Страна.ua» Игорь Гужва сообщил, что австрийские власти дали согласие на предоставление ему убежища в стране. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По данным РИА «Новости», на Украине Гужва обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

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«Сегодня я получил уведомление, что власти Австрийской республики удовлетворили мое заявление и предоставили мне убежище», — рассказал Гужва.

Журналист поблагодарил тех, кто помогал ему с предоставлением убежища, а также выразил надежду на то, что в Европе перестали верить словам украинских властей о «нечуванной (неслыханной) свободе слова».

Ранее сообщалось, что Украина объявила в розыск главреда «Страна.ua».