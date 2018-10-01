СМИ: подозреваемый в отравлении Скрипаля вывозил Януковича с Украины

Полковник российской военной разведки Анатолий Чепига возглавлял операцию по вывозу экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году, рассказал телеканалу «Громадьске» журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев.

Согласно данным международной исследовательской группы Bellingcat, Руслан Боширов, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы является Анатолием Чепигой.

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По словам журналиста, его источники свидетельствуют о том, что «Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию».

«Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым к России», — заявил Канаев.

По утверждению журналиста, звание «Героя России» Чепига получил именно за операцию по вывозу Януковича с Украины.

Как отмечается, Канаев пообещал в ближайшее время опубликовать детальное расследование участия Чепиги в спецоперации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об итогах проверки данных о награждении Чепиги госнаградой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала ранее о дезинформации в ситуации с «отравителями Скрипалей».