Киселева спросили об изъятии в Крыму газеты, рассказавшей про его «виллу»

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отказался говорить по телефону с журналистами об изъятом тираже газеты «Город24» в Феодосии, передает «Новая газета».

«Я по телефону интервью не даю» — сказал Киселев, отвечая на вопрос о газете, в которой был опубликован материал о доме в Коктебеле, которым он якобы владеет.

По словам самого автора материала, Владимира Мазурина, весь печатный тираж издания, в котором был опубликован материал, «заставили выкупить» редактора газеты, а на месте электронной версии статьи опубликовали рекламный блок.