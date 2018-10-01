В Москве задержали экс-главу минтранса Украины за нападение на посольство

По словам источника в правоохранительных органах, московские полицейские задержали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который был заочно арестован Басманным судом Москвы за нападение на российское посольство в Киеве, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, 50-летний Рудьковский, объявленный в федеральный розыск, был задержан в соответствии со статьей УК России «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»

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По его словам, в отношении бывшего министра, который бросил камень в посольство России на Украине во время беспорядков в Киеве в 2014 году, была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение шестерым гражданам Украины в нападении на российское посольство в Киеве в феврале 2017 года.