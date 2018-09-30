В Кургане приставы потребовали от мертвой старушки вернуть долг

Курганский городской отдел судебных приставов возбудил исполнительное производство в отношении ныне умершей 105-летней женщины. Об этом сообщает местное издание «Уральский меридиан».

В середине сентября родственники бабушки получили письмо от УФССП региона с требованием оплатить госпошлину в размере 200 руб., которую присудил мировой судья судебного участка №49.

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После этого родственники обратились к приставу-исполнителю. Там им объяснили, что приставы обязаны возбудить исполнительное производство в течение трех дней с момента вступления в силу решения суда.

Тем не менее в ведомстве пообещали решить недоразумение.

Издание подчеркивает, что в соцсетях курганцы предложили родственникам потребовать выплаты пенсии старушки за «прожитые» после смерти годы.