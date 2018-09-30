В колониях и СИЗО стали лучше кормить

В колониях и следственных изоляторах ФСИН России вводятся повышенные нормы питания для определенных групп осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Об этом сообщает Минюст России.

В ведомстве сообщили, что приказ вступает в силу 30 сентября. В нем учитываются рекомендуемые Минздравом нормы лечебного питания для беременных и кормящих женщин.

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Кроме того, изменение рациона коснется несовершеннолетних и инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях ФСИН России.

«Приказом для подозреваемых, обвиняемых и осужденных беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предусмотрены повышенные нормы питания», — говорится в сообщении Минюста.

Также, отмечает ведомство, устанавливается особый рацион питания, если невозможно приготовление горячей пищи.

Ранее сообщалось, что Орловский суд обязал заключенного ИК-3 в Курской области покрыть расходы на его содержание в колонии.