Онищенко призвал бороться в школах с мастурбацией

Депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в рамках половой грамотности в школах необходимо рассказывать в школах о вреде мастурбации, передает «Говорит Москва»

«В рамках общего полового воспитания детей это нужно делать, объясняя пагубу, потому что здесь есть риск определённый к половому здоровью ребенка, как мальчика, так и девочки», — считает Онищенко.

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По словам депутата, необходимо также работать с родителями, которые могут это явление отследить.

Он отметил, что размещаемая в интернете информация провоцирует подростков к мастурбации.

«Интернет сегодня не только так узкоспециализирован относительно мастурбации, онанизма, он развращает по всем параметрам», — сказал Онищенко.

Ранее сообщалось, что десятки людей погибают в Германии ежегодно при рискованных практиках мастурбации.