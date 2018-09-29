РПЦ: Порошенко часто появляется в компании «главного раскольника»

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент Украины Петр Порошенко посещал храмы Украинской православной церкви и участвовал в богослужениях и в настоящее время часто появляется в компании предстоятеля неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета (Михаила Денисенко), который был лишен сана в 1992 году.

«У нас есть фотография, где президент Петр Порошенко, еще не будучи президентом, принимает участие в богослужении: он облачен в стихарь, и это богослужение — в канонической церкви Московского патриархата, это Ионинский монастырь. Есть и другое фото — где он, будучи президентом, уже принимает причастие из рук греко-католического епископа», — сказал митрополит Иларион.

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Он также назвал Денисенко «главным раскольником».

«Поэтому мы не знаем, какую веру исповедует Порошенко, православный он или греко-католик», — подытожил он.

Митрополит Иларион также подчеркнул, что вероисповедание Порошенко является личным делом главы государства, однако выступил против инициируемого им устройства канонической церкви.

Ранее сообщалось, что в Московском патриархате сравнили переименование УПЦ с действиями фашистов.