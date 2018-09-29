В Якутии ищут пилота аварийно севшего в ущелье частного вертолета

В Якутии после жесткой посадки в ущелье частного вертолета Robinson с воздуха ведутся поиски пилота, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по Якутии.

По данным службы спасения Якутии, у пилота есть спутниковый телефон, по которому он вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье.

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НА его поиски выехал вездеход с четырьмя спасателями. Также в районе происшествия работал вертолет Ми-8

В настоящее время из-за плохой погоды поиски приостановлены и продолжатся утром в воскресенье, 30 сентября.

Ночью в районе ожидается снег, температура воздуха составит -2°С.

Вертолет совершил аварийную посадку в 27 километрах от села Сасыр Момского района Якутии. На борту вертолета находился один пилот, он получил травмы. Следователи Восточно-Сибирского следственного управления Следственного комитета на транспорте проводят проверку.