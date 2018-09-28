В Киеве сообщили о минировании поезда

Украинские полицейские сообщили о проверке информации о минировании поезда Киев — Мариуполь, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей киевской полиции.

«Сегодня в 18.42 по спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминированный поезд сообщением Киев — Мариуполь», — сообщили в полиции.

Реклама

Отмечается, что сотрудники полиции эвакуировали более 700 пассажиров, на место направились наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также кинологи. Организована тщательная проверка поезда и прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что в Киеве проверяют анонимный звонок о минировании четырех станций метро.