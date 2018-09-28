В Челябинске пропала журналистка Znak.com

Журналистка издания Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Челябинской области.

В издании ранее сообщили, что журналистка выехала с попутчиком из Екатеринбурга 26 сентября. В дороге она позвонила своей знакомой и сказала, что у нее произошел конфликт с водителем, после чего перестала выходить на связь.

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«Заявление о пропаже Ирины Крючковой поступало, зарегистрировано. В настоящее время проводятся мероприятия по определению ее местонахождения», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде нашли мертвым пропавшего журналиста Сергея Грачева.