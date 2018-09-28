Экс-командир Чепиги рассказал о его прошлом

Председатель регионального отделения ДОСААФ Амурской области Александр Боржко поделился подробностями о батальоне, где служил Александр Чепига. Об этом сообщает RT.

Исследовательская группа Bellingcat рассказала, что один из «отравителей» Скрипалей Руслан Боширов якобы в действительности является полковником ГРУ Александром Чепигой, которому присвоено звание Героя России.

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По словам его бывшего командира, Чепига закончил обучение в 2001 году, а Боржко 1,5 года командовал его батальоном. Он добавил, что данных о Чепиге мало, поскольку они засекречены.

«Мы готовим офицеров полевых… Но это пехота. Это не спецсилы, не спецслужбы», — сказал Боржко.

Ранее сообщалось, что он увидел шизофрению в расследовании о Боширове.