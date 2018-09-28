В Москве безбилетник пригрозил убить остановившего его контролера

Глава пресс-службы на Московском метрополитене Алексей Мышляев проинформировал о задержании пассажира, который угрожал убить контролера. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел на днях в 15.10 на станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. 56-летний уроженец Тверской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался пройти в метро без билета, но контролер сделал ему замечание.

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«Однако в ответ злоумышленник отреагировал неадекватно, вступил в словесную перепалку и, достав раскладной нож, начал угрожать расправой, после чего попытался скрыться», — рассказал Мышляев.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил нападение на сотрудника полиции на станции «Александровский сад» Филевской линии московского метрополитена.