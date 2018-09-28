В США при посадке развалился реактивный самолет, пилоты погибли
В одном из аэропортов США в штате Южная Каролина развился пассажирский реактивный самолет средних размеров. Об этом сообщает Fox Carolina.
По данным телеканала, в результате крушения погибли оба пилота. Также стало известно о двух раненых пассажирах в результате инцидента.
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Сообщается, что приземлившийся в городском аэропорту самолет Dassault Falcon 50 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и фактически развалился пополам. У воздушного судна отвалилась носовая часть.
По имеющейся информации, помимо погибших пилотов на борту находилась супружеская пара. Они были госпитализированы и, по словам медиков, находятся в настоящее время в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Миссури разбился легкомоторный самолет.