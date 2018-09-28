Telegraph: следователи установили третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Британские следователи установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, третий подозреваемый Великобританией также является сотрудником ГРУ. Предполагается, что он ездил в Солсбери, чтобы собрать информацию для Петрова и Боширова. В частности, в статье утверждается, что третий подозреваемый составил план переулка, где жил Сергей Скрипаль, и выяснил, какую дверь использует бывший полковник.

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Сообщается, что личность нового подозреваемого удалось установить тем, кто расследовал непреднамеренное отравление «Новичком» британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули.

Ранее «Ъ» писал, что односельчане узнали Чепигу на фото Руслана Боширова из Солсбери.