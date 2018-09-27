Тетка сестер Хачатурян об их освобождении из СИЗО: хаос в стране

Наира Хачатурян, которая приходится сестрой убитому собственными дочерьми Михаилу Хачатурян, заявила, что несогласна с решением Басманного суда об освобождении сестер Хачатурян из-под стражи. Ее слова передает агентство «Москва».

Хачатурян, которая считается потерпевшей в деле об убийстве ее брата, заявила, что она намерена обжаловать решение суда.

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«Конечно не согласны и будем обжаловать, бездоказательно отпустили, они убили своего отца, хаос в стране», — заявила Хачатурян.

Ранее стало известно, что всех сестер Хачатурян освободили из СИЗО. Суд запретил им общаться друг с другом, они будут жить в разных квартирах.