В Ярославле загорелись установки по очистке бензина

Источник в экстренных службах региона сообщил о возгорании двух установок по очистке бензина на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, передает РИА «Новости».

«На нефтеперерабатывающем заводе по адресу: Московский проспект, 130 горят две установки по переработке бензина», — сказал источник.

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Позднее он сообщил, что открытое возгорание в данный момент ликвидировано.

Информация о пострадавших, материальном ущербе и площади возгорания в данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе в Дзержинске погибли три человека. Позднее источник рассказал, что взрыв, вероятнее всего, произошел из-за нарушений требований безопасности во время работы.