Патриарх Александрийский прибыл в Одессу

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II прибыл в Одессу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Украинскую православную церковь.

«Ожидается, что в 17.00 состоится встреча предстоятеля Александрийской православной церкви в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где будет совершен молебен за единство православия на Украине в сослужении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископата и духовенства», — сообщили представители УПЦ.

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Отмечается, что патриарх Александрийский и всей Африки совершит литургию в Свято-Троицком соборе Одессы 28 сентября в 9.00.

Ранее сообщалось, что глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий был внесен в базу данных сайта украинских националистов «Миротворец» как «агент влияния РПЦ».