Петрозаводский маньяк сознался в еще одном убийстве

Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске Антон Ипатов сознался еще в одном преступлении, сообщает портал «Столица на Онего».

По данным портала, Ипатов совершил вторую явку с повинной и рассказал, что совершил еще одно убийство в августе. Кто именно стал жертвой, не уточняется, следствие проводит проверку показаний Ипатова.

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В управлении Следственного комитета по Карелии к настоящему моменту не прокомментировали данную информацию.

Ипатов ранее признался в убийстве двух девушек за сутки. По данным следствия, 19 сентября ударом охотничьего ножа в горло и живот он убил 20-летнюю студентку медицинского колледжа, а на следующий день в центре города перерезал горло 27-летней сотруднице агентства недвижимости.