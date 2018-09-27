Минтруд отреагировал на информацию об отказе от термина «инвалиды»

В Минтруде опровергли появившуюся в СМИ информацию об отказе от термина «инвалиды». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению министерства, будет проводиться проработка вопроса об уточнении понятия «инвалид», но от применения термина в российском законодательстве отказываться не будут.

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«Редакция исказила суть комментариев, предоставленных пресс-службой министерства»», — заявили в ведомстве.

Ранее в «Известиях» появились данные о том, что для людей с ограниченными возможностями планируется подобрать новый термин, который будет в полной мере отражать правозащитную модель госполитики в отношении них.