Минтруд решил отказаться от термина «инвалиды»

В России решили отказаться от термина «инвалиды». Об этом пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как отмечается, для людей с ограниченными возможностями планируется подобрать новый термин, который будет в полной мере отражать правозащитную модель госполитики в отношении них.

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Соответствующее задание Минтруд направит Федеральному бюро медико-социальной экспертизы. К обсуждению также привлекут общественные организации инвалидов.

Планируется, что термин «инвалиды» уберут и из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»). Опрошенные изданием эксперты отметили, что смена формулировки позволит лучше интегрировать людей с ограниченными возможностями в общество.