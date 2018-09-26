В Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Из-за подъема воды в дельте Невы закрыты затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте дирекции КЗС.

Синоптики предупредили, что в среду, 26 сентября, в Петербурге будет идти дождь, а также ожидается сильный ветер. Обильные осадки могут стать причиной сильного подъема воды в Неве.

Реклама

«Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 26 сентября 2018 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС заняли положение «закрыто» в 11.24», — говорится в сообщении дирекции.

Также отмечается, что в данный момент приостановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

В последний раз дамбу из-за угрозы наводнения закрывали в январе.