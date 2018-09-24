В пермской колонии нашли мертвым криминального авторитета «Вагона»

Председатель ОНК в Пермском крае Георгий Ситников проинформировал о смерти криминального авторитета Владимира Вагина, который известен по прозвищу «Вагон», передает РИА «Новости».

Как отмечается, 54-летний Вагин был найден мертвым в камере пермской исправительной колонии № 11. По словам Ситников, причиной смерти заключенного было указано самоубийство, но он сомневается в этом, поскольку встречался с Вагиным год назад и не заметил в его поведении склонности к суициду.

Реклама

«Необходимо дождаться официальной версии, было это самоубийство, или была это смерть от какого-то заболевания», — сказал Ситников.

Уточняется, что в настоящее время в колонию выехала комиссия ФСИН для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали криминального авторитета «Фиму Банщика».