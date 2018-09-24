В Тюмени СК заинтересовался массовым стриптизом студентов в ночном клубе

В управлении Следственного комитета (СК) по Тюменской области проинформировали о проведении проверки после сообщений о массовом стриптизе, который якобы устроили студенты в одном из городских ночных клубов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщениям СМИ, первокурсники отмечали зачисление в университет и раздевались на сцене клуба.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что после клипа со стриптизом уволили главу оренбургского Минлесхоза.