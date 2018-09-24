Мосгорсуд счел законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева

Мосгорсуд посчитал легитимным решение суда о возврате $2 млн экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову, который обжаловала защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о $2 млн наличных, которые бывшему министру передавали в качестве взятки в ноябре 2016 года за выдачу Минэкономразвитию России положительного заключения по сделке о приобретении «Роснефтью» «Башнефти». Судебное заседание проходило в закрытом режиме. При этом интересы Феоктистова представлял его представитель, а Улюкаев участвовал в заседании при помощи видеоконференции.

Реклама

«Решение оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что защита экс министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала решение суда о возврате $2 млн экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову.